Используя график решите уравнение x^3=1/x Объясните как надо решать. Я хочу понять.

Математика
Используя график решите уравнение x^3=1/x Объясните как надо решать. Я хочу понять.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У вас два графики нарисовано,точки пересечения графиков и будут решениями этого уравнения. эти точки х=1 и х= -1 если мы решим уравнение x^3=1/x  умножим обе части на х x^4=1 x=1 x=-1 ответ проверили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Пекёт блины или печёт блины как правильно писать
Ответить
Литература
Жилин и костылин из кавказского пленника критерии внешность поступки отношения с горцами письмо родным
Ответить
Математика
Задача в магазин привезли 27 коробок черешни это в 3 раза больше чем вишни сколько коробок с вишней привезли в магазин ? решается с помощью умножения
Ответить
Математика
Прямоугольный параллелепипед составлен из брусков , каждый из которых имеет длин?? 9 см , ширину 6 см , высоту 3 см . Найдите объём прямоугольного ...
Ответить
Русский язык
Тишина ночи помогите из упровлени в согласование плиззз
Ответить