Используя график решите уравнение x^3=1/x Объясните как надо решать. Я хочу понять.

Гость: Гость:

У вас два графики нарисовано,точки пересечения графиков и будут решениями этого уравнения. эти точки х=1 и х= -1 если мы решим уравнение x^3=1/x умножим обе части на х x^4=1 x=1 x=-1 ответ проверили