Используя метод электронного баланса , составьте уравнение реакции HNO2+HI=I2+NO2+H2O определите окислитель и востановитель
Химия
Используя метод электронного баланса , составьте уравнение реакции HNO2+HI=I2+NO2+H2O определите окислитель и востановитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HNO2 + 2HI = I2 + 2NO + 2H2O N(+3)+1e = N(+2) | 2 HNO2 - окислитель за счёт N(+3) 2I(-1)-2e = I2(o) | 1 HI - восстановитель за счёт I (-1)
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