Почему климат межгорных котловин южной Сибири отличается повышенной континентальностью?
География
Почему климат межгорных котловин южной Сибири отличается повышенной континентальностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы сибири удерживают холодные воздушные массы,приходящие с запада
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