Используя примеры из истории стран Латинской Америки, дать развёрнутый ответ на вопрос: ,, Почему демократия лучше чем диктатура ?"

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В Латинской Америке уважают сильных лидеров, часто в ущерб демократии. Кроме того в обществе сильна коррупция и высокий уровень преступности. Этому также способствует сильное расслоение в обществе - много бедных и небольшая часть очень богатых, которые стремятся подмять власть и народ под себя. Кроме того, важно на чьей стороне армия. Если военные довольны своей жизнью и положением, они вполне могут стать опорой власти. Если они недовольны, то могут пойти на путч и захватить власть в стране. Очень наглядным примером может служить Чили, где страной много лет правила военная хунта, которая жестоко подавляла любое сопротивление или недовольство. Кстати нельзя сбрасывать со счетов и внешнее воздействие. Все эти страны недалеко от США, поэтому Америке выгоден хаос в соседних странах. В таких случаях к власти либо приходят силы подотчетные США, либо в стране имеет место напряженность, которая в итоге выливается в конфликт. Конфликт как правило заканчивается либо проамериканским правительством, либо военной диктатурой. В случае демократического и независимого правительства делается все (извне), чтобы в стране имели место беспорядки. А они как и конфликт приводят в упомянутым выше явлениям.