Используя примеры из истории стран Латинской Америки, дать развёрнутый ответ на вопрос: ,, Почему демократия лучше чем диктатура ?"

История
Используя примеры из истории стран Латинской Америки, дать развёрнутый ответ на вопрос: ,, Почему демократия лучше чем диктатура ?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В Латинской Америке уважают сильных лидеров, часто в ущерб демократии.  Кроме того в обществе сильна коррупция и высокий уровень преступности.  Этому также способствует сильное расслоение в обществе - много бедных и небольшая часть очень богатых, которые стремятся подмять власть и народ под себя.  Кроме того, важно на чьей стороне армия.  Если военные довольны своей жизнью и положением, они вполне могут стать опорой власти.  Если они недовольны, то могут пойти на путч и захватить власть в стране.  Очень наглядным примером может служить Чили, где страной много лет правила военная хунта, которая жестоко подавляла любое сопротивление или недовольство.  Кстати нельзя сбрасывать со счетов и внешнее воздействие. Все эти страны недалеко от США, поэтому Америке выгоден хаос в соседних странах.  В таких случаях к власти либо приходят силы подотчетные США, либо в стране имеет место напряженность, которая в итоге выливается в конфликт.  Конфликт как правило заканчивается либо проамериканским правительством, либо военной диктатурой. В случае демократического и независимого правительства делается все (извне), чтобы в стране имели место беспорядки.  А они как и конфликт приводят в упомянутым выше   явлениям. 
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