Как найти высоту параллелограмма если известны стороны и больший угол
Геометрия
Как найти высоту параллелограмма если известны стороны и больший угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по т косинусов найти угол между сторонами параллелограммаd²=a²+b²-2abcos(ab)cos(ab)=(a²+b²-d²)/(2ab)Затем подставит значения в формулу площадиS=a*hh=S/a
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