Используя ресурсы интернета и материалы биографических словарей русские писатели 19 века подготовьте устное сообщение жизни и творчестве к ф рылеева заранее спасибо

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Кондратий Федорович Рылеев родился 18 сентября 1795 года. После окончания кадетского корпуса он принимал участие в заграничных походах русской армии в 1814— 1815 годах, где и стал впервые задумываться об идеале свободной жизни. К. Ф. Рылеев — член Северного общества, один из руководителей восстания декабристов. Он был одним из создателей популярного альманаха «Полярная звезда» , в котором публиковались романтические произведения, главной идеей которых была идея гражданственности. Поэмы Рылеева «Войнаровский» , «Наливайко» , его думы насыщены политическими ассоциациями. Можно сказать, что обращение к истории для Рылеева служило поводом для решения современных проблем, возможностью высказаться на актуальные, но запретные в тогдашней литературе темы. Рылеев был казнён в 1826 году в числе пяти декабристов — участников и организаторов восстания на Сенатской площади.