От каких величин зависит внутренняя энергия
Физика
От каких величин зависит внутренняя энергия
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Гость:
От температуры, что в свою очередь характерезуется скоростью молекул
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