Используя цифры 5 2784 по одному разу Составьте самое большое пятизначное число сам??е маленькое пятизначное число Вычислите разность этих чисел
Математика
Используя цифры 5 2784 по одному разу Составьте самое большое пятизначное число сам??е маленькое пятизначное число Вычислите разность этих чисел
Ответ(ы):
Гость:
52478-самое маленькое 58743- самое большое 58743-52478=6265 разность
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