У Гануси й наталкы разом 372 лыстивкы,прычому у Гануси на 12 л ,бильше ,ниж уНаталкы.С??илькы лыстивок у кожнои з дивчаток

Математика
У Гануси й наталкы разом 372 лыстивкы,прычому у Гануси на 12 л ,бильше ,ниж уНаталкы.С??илькы лыстивок у кожнои з дивчаток
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть у Наталки x, тогда у Гануси x+12 x+(x+12)=372 2x=360 x=180 лисичек у Наталки 180+12=192 лисичек у Гануси
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