Сочинение из 5 предложений на тему пришла весна
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Сочинение из 5 предложений на тему пришла весна
Ответ(ы):
Гость:
Я проснулась утром, и поняла, что пришла весна. За окном светило яркое солнце, которое уже начинало слегка греть, а на деревьях сидели птички и пели песенки. Снега уже не было, из-под него давно вылезли первые весенние цветы. Как же прекрасна весна, в ней столько красивых красок и звуков:цветы, зеленеющая трава, пение птиц, звон ручейка. С весной расцветает не только природа, но и сами люди.
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