Сочинение из 5 предложений на тему пришла весна

Гость: Гость:

Я проснулась утром, и поняла, что пришла весна. За окном светило яркое солнце, которое уже начинало слегка греть, а на деревьях сидели птички и пели песенки. Снега уже не было, из-под него давно вылезли первые весенние цветы. Как же прекрасна весна, в ней столько красивых красок и звуков:цветы, зеленеющая трава, пение птиц, звон ручейка. С весной расцветает не только природа, но и сами люди.