Объявите переменные, необходимые для вычисления объема параллелепипеда. Выберит?? один ответ: a. V,a,b,c:real; b. V,a,b,c:integer; c. V,a:real; b,c:integer; d. V:real; a,b,c:Integer;
Информатика
Объявите переменные, необходимые для вычисления объема параллелепипеда. Выберит?? один ответ: a. V,a,b,c:real; b. V,a,b,c:integer; c. V,a:real; b,c:integer; d. V:real; a,b,c:Integer;
Ответ(ы):
Гость:
A,b,c:Integer; Либо если значение переменной может быть десятичная дробь то вместо integer real
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