Радиус баскетбольного кольца равен 16,75см.Наидите длину диаметра кольца.

Геометрия
Радиус баскетбольного кольца равен 16,75см.Наидите длину диаметра кольца.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Диаметр есть два радиуса. 16,75*2=33,5 Ответ:33,5 см
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