Слили 500 г раствора с массовой долей соли 3% и 400 г с массовой долей 4%. Определите процентную концентрацию полученного раствора. Как можно более полно пожалуйста!

Гость: Гость:

Масса соли в растворе1 = 500 г*0,03= 15 г масса соли в растворе 2 = 400 г*0,04= 16 г Общая масса соли = 15 г + 16 г = 31 г общая масса раствора3 = 500 г + 400 г = 900 г ω=31 г/900 г = 0,0344=3,44% Ответ: 3,44%