Слили 500 г раствора с массовой долей соли 3% и 400 г с массовой долей 4%. Определите процентную концентрацию полученного раствора. Как можно более полно пожалуйста!

Химия
Слили 500 г раствора с массовой долей соли 3% и 400 г с массовой долей 4%. Определите процентную концентрацию полученного раствора. Как можно более полно пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масса соли в растворе1 = 500 г*0,03= 15 г масса соли в растворе 2 = 400 г*0,04= 16 г Общая масса соли = 15 г + 16 г = 31 г  общая масса раствора3 = 500 г + 400 г = 900 г ω=31 г/900 г = 0,0344=3,44% Ответ: 3,44%
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