Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всандника первый ??хал со скоростью 200 метров минуту а второй проехал в минуту на 20 м меньше всадники встретились через 50 м найти расстояние между посёлком

Математика

Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всандника первый ??хал со скоростью 200 метров минуту а второй проехал в минуту на 20 м меньше всадники встретились через 50 м найти расстояние между посёлком

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