Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всандника первый ??хал со скоростью 200 метров минуту а второй проехал в минуту на 20 м меньше всадники встретились через 50 м найти расстояние между посёлком
Математика
Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всандника первый ??хал со скоростью 200 метров минуту а второй проехал в минуту на 20 м меньше всадники встретились через 50 м найти расстояние между посёлком
Ответ(ы):
Гость:
200-20=180 скорость 2 всадника. 200+180=380 скорость двух всадников. 380×50 =19000 метров
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