Как переводиться демеу

Қазақ тiлi
Как переводиться демеу
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Гость:
Перевод если по тюрски это будет "не говори"
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