Разберите слово по составу- гвоздик
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Разберите слово по составу- гвоздик
Ответ(ы):
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Гвоздик гвозд - корень ик- суффикс нулевое окнчание гвоздик- основа
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