Расскажите о строении тела речного рака

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Выделяются два отдела тела: головогрудь и брюшко. Спереди головной отдел имеет шип (необходим для снижения энергозатрат при плавании — гасит завихрения воды). По бокам шипа расположены на стебельках фасеточные глаза. Спереди находятся две пары усиков: пара коротких усиков отвечает за осязание, слух и равновесие, пара длинных — за осязание и обоняние. Над ротовым отверстием одна пара видоизмененных конечностей — верхняя челюсть, под ротовым отверстием — две пары нижних челюстей. За ними расположены конечности груди: первые три пары — ногочелюсти измельчают добычу и продвигают пищу в рот, а внутренний членик третьей пары очищает глаза и антенны. Остальные конечности головогрудного отдела — ходильные ноги. Первая из них заканчивается клешнями и обеспечивает захват добычи. Обычно одна клешня больше другой. Следующие четыре пары конечностей служат для передвижения. На брюшке имеется шесть пар брюшных ног и хвостовой отросток.