Площадь прямоугольника равна 60м-квадратных,а его длина 12м. Чему равен его перимет???
Математика
Площадь прямоугольника равна 60м-квадратных,а его длина 12м. Чему равен его перимет???
Ответ(ы):
Гость:
1. 60:12=5 2. (5+12)*2=34
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