Рассказ о дружбе Лидии Михайловне и ученике из рассказа Уроки французского

Гость: Гость:

Лидия Михайловна и ее ученик стали лучшими друзьями. Первое время, учительница не нравилась ему, но вскоре,он привык и даже подружился с ней. Она помогала ему с тяжело дающимся ему французским языком, приглашала на обеды и ужины, присылала различные посылки со всякими вкусностями, помогла разобраться и прекратить азартную игру на деньги.