Рассказ о дружбе Лидии Михайловне и ученике из рассказа Уроки французского
Литература
Рассказ о дружбе Лидии Михайловне и ученике из рассказа Уроки французского
Ответ(ы):
Гость:
Лидия Михайловна и ее ученик стали лучшими друзьями. Первое время, учительница не нравилась ему, но вскоре,он привык и даже подружился с ней. Она помогала ему с тяжело дающимся ему французским языком, приглашала на обеды и ужины, присылала различные посылки со всякими вкусностями, помогла разобраться и прекратить азартную игру на деньги.
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