Исправьте грамматические, стилистические и лексические ошибки, чтобы рассказ звучал по-русски. В 1998 году Александра Толстая работала в банке, но ей было скучно. Она решила уйти с работы и проехать верхом на лошади по Средней...

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Исправьте грамматические, стилистические и лексические ошибки, чтобы рассказ звучал по-русски. В 1998 году Александра Толстая работала в банке, но ей было скучно. Она решила уйти с работы и проехать верхом на лошади по Средней Азии с благотворительной акцией. Она впервые познакомилась с Шамилем Галимзяновым, когда она проезжала через Узбекистан. Пока они ехали верхом на лошадях, они разговорились. Александра нашла Шамиля весьма интересным. У него была совсем другая жизнь. Вскоре она поняла, что влюбляется в него. Три года спустя Александра снова навестила Шамиля в Узбекистане. В то время она встречалась с другим мужчиной, но спустя несколько месяцев она порвала с ним. Через год после этого она снова вернулась в Узбекистан. Александра обручилась с Шамилем в 2002 году, в то время как она со своей семьёй была у него в гостях. Годом позже они поженились в Лондоне. Печально, но у этой истории нет счастливого конца. Супруги развелись в 2010 году. Александра снова вышла замуж. Со своим новым мужем она познакомилась, когда преподавала английский. А Шамиль живёт в Москве.

Автор: Гость