Исправьте ошибки, связанные с отсутствием согласования подлежащего со сказуемым. 1.Все студенчество охотно принимают участие в празднование юбилея.2 Море глаз устремилась на актера.3.Тридцать один спортсмен участвовали в этом ...

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Исправьте ошибки, связанные с отсутствием согласования подлежащего со сказуемым. 1.Все студенчество охотно принимают участие в празднование юбилея.2 Море глаз устремилась на актера.3.Тридцать один спортсмен участвовали в этом кроссе.4.Те, кто не принесли книги в библиотеку, не получили новые.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 принимает 2 устремилось 3 участвовал 4 можно и так и так: не принёс, не получил не принесли, не получили правило: При подлежащем – о т н о с и т е л ь н о м местоимении кто (в функции союзного слова в придаточном предложении) сказуемое может стоять как в форме единственного, так и в форме множественного числа.
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