Кто может помочь с рыбалкой на форель на что клюёт лучше и когда, приз, по окружающ??му проходим)))

Окружающий мир
Кто может помочь с рыбалкой на форель на что клюёт лучше и когда, приз, по окружающ??му проходим)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веной когда идет на нерест. а хорошо клюёт на естественную приманку которая находится прямо в реке под камнями. как называется не вспомню
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