На платье пошло 3 м ткани по 40 р за метр,10м тесьмы по9р за метр и 8пуговиц по 3 р за штуку. Сколько денег истратили?

Математика

На платье пошло 3 м ткани по 40 р за метр,10м тесьмы по9р за метр и 8пуговиц по 3 р за штуку. Сколько денег истратили?

Автор: Гость