На платье пошло 3 м ткани по 40 р за метр,10м тесьмы по9р за метр и 8пуговиц по 3 р за штуку. Сколько денег истратили?
Математика
На платье пошло 3 м ткани по 40 р за метр,10м тесьмы по9р за метр и 8пуговиц по 3 р за штуку. Сколько денег истратили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего ткани купили на 3*40=120 рублей, тесьмы 10*9=90 рублей, пуговиц на 8*3=24 рубля. Итого истратили 120+90+24=234 рубля.Ответ: 234 рубля
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