Помогите решить уравнения 1) 49 -3x=34 2)9y-89=55 3) 28 *(x + 5 )= 224 4) 21 *( y -8)= 84

Математика
Помогите решить уравнения 1) 49 -3x=34 2)9y-89=55 3) 28 *(x + 5 )= 224 4) 21 *( y -8)= 84
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