Почему вырубка леса плохо влияет на окружающую среду?
География
Почему вырубка леса плохо влияет на окружающую среду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья обеспечивают кислород, а их корни удерживают влагу, спасая нас от потопов, а также их корни держат грунт, в горах это предотвращает оползни.
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