Исправьте пословицу живое слово дороже живой буквы

Литература
Исправьте пословицу живое слово дороже живой буквы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живое слово дороже мёртвой буквы
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