Помогите подставить пж!!!

Английский язык
Помогите подставить пж!!!
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Автор: Гость
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1. d 2. c 3. e 4. a 5. b
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