Можно ли обойтись без жаргонизмов.Сочинение

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Можно ли обойтись без жаргонизмов.Сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во все времена существовали свои определённые жаргонизмы. Однако в наше время всё больше и больше молодёжи в своей речи используют его, это сказывается развитием технологий, моды, появлением каких-либо новых слов. Иногда кажется, что без этого диалекта невозможно обойтись, но так ли это? Можно ли обойтись без жаргонизмов? Общаясь с друзьями, мы очень часто пользуемся разговорной речью, а значит в ней присутствуют жаргонные слова. И это нормально, потому что мы себя более уверенно чувствуем с близкими людьми, знаем, что скрывать нечего. Но стоит попасть в ту же самую школу, как наш диалект изменяется на официально-деловой, мы уже не используем такие слова: "о, здорова", "ну ок" и прочее. В общении с учителем мы начинаем себя вести более сдержанно, потому что понимаем, что это будет невоспитанно и неуважительно по отношению к учителю. Так же и в сочинениях, повествуя о чём-либо, мы избегаем разговорные слова и переходим на более умное и ясное изложение своих мыслей.  Из выше представленных примеров можно говорить о том, что люди спокойно могут обходиться без жаргонизма. Просто речь станет более умной, понятной, точной.
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