История 10 Золотой век Екатерины Какие из названных мероприятий относятся к внут??енней политике Екатерины II? А)создание Вольного экономического общества Б)образование Негласного комитета В)создание Государственного совета...

История
История 10 Золотой век Екатерины Какие из названных мероприятий относятся к внут??енней политике Екатерины II? А)создание Вольного экономического общества Б)образование Негласного комитета В)создание Государственного совета Г)образование Верховного тайного совета
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Создание Вольного экономического сообщества
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