История - 7 класс. 1. дата провозглашения государственной английской церкви. 2.особенность. протестантской церкви в Англии является то, что она подчиняется .......

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В 1534 году по специальному акту произошло подчинение церкви королю. В 1534 г. Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом и встал во главе церкви. Реальной причиной конфликта с папской властью было желание короля разорвать брак. Монастырские земли были конфискованы в пользу казны, что обогатило короля и дало возможность получить новые земельные владения крупным придворным. В 1562 г. была провозглашена доктрина новой церкви, приближающаяся к протестантской, хотя многие ее ритуалы остаются близкими к католическим. Новая реформированная церковь была названа англиканской. С 1571 г. - Символ веры из 39 членов. Сохранены: церковная иерархия (с епископатом и безбрачным духовенством), пышный культ, Литургия, таинственное понимание Евхаристии и т.д. Англиканство ближе всего к католицизму и православию, особенно - так называемая Высокая Церковь. Низкая Церковь - более типичный протестантизм. Широкая Церковь - более экуменична. "Реформация сверху", совершенная по политическим соображениям, первоначально не вызывала каких-либо перемен в принципах церковной организации, а также доктрине и обрадности. Культ и догматика в ней остались в основе католической, но епископов назначал король, а с зависимостью от папы было покончено. Как специфическая разновидность христианства, англиканская церковь сложилась в течение продолжительного периода в результате серии реформ как протестантского, так и контрреформационного характера. В истории англиканской церкви с самого начала большую роль играл кальвинизм, а в дальнейшем его влияние все больше усиливалось. Под его идейными знаменами в XVII веке произошла Английская революция. Окончательный облик англиканства сложился во время царствования Елизаветы I во второй половине XVI векав виде "срединного пути" между классическим католицизмом и континентальным протестантизмом. В этот период была завершена разработка "Книги общих молитв" и 39 документов, содержащих основу англиканского вероучения.