История открытия Антарктиды, пожалуйста

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16 (28 по новому стилю) января 1820 года — этот день вошел во всемирную историю как день открытия Антарктиды. Российские моряки капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М.П. Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование этого континента.Это была первая крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и под руководством Морского министерства. Причем даже самые решительные из ее организаторов не могли предвидеть столь впечатляющих результатов в виде открытия шестого континента и двадцати девяти новых островов. Это был выдающийся вклад моряков России в изучение нашей планеты.Поразительно, доказательство существования Антарктиды сразу было признано как выдающееся географическое открытие. Однако потом ученые еще более ста лет спорили, что же было открыто. Был ли это материк, или всего лишь группа островов, покрытая общей шапкой льда? Сам Беллинсгаузен ни разу не говорил об открытии материка. Окончательно подтвердить материковый характер Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных исследований с использованием сложных технических средств.