История слова приведливый СРОЧНО ПРОШУ!!!!!!!

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История слова приведливый СРОЧНО ПРОШУ!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слишком разборчивый, с прихотями, капризами, придирками, такой, которому трудно угодить. Привередливый старик. Привередливые вкусы
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