ИСТОРИЯ СПБ!ребята помогите пожалуйста! кто поможет дам 30 балов! ЗАДАНИЕ 3.3 и 3.4

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ИСТОРИЯ СПБ!ребята помогите пожалуйста! кто поможет дам 30 балов! ЗАДАНИЕ 3.3 и 3.4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские помогали ее делать она была сделана из современных(на то время) материалов как сделать 3 4 незнаю
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