ИСТОРИЯ СПБ!ребята помогите пожалуйста! кто поможет дам 30 балов! ЗАДАНИЕ 3.3 и 3.4
История
ИСТОРИЯ СПБ!ребята помогите пожалуйста! кто поможет дам 30 балов! ЗАДАНИЕ 3.3 и 3.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские помогали ее делать она была сделана из современных(на то время) материалов как сделать 3 4 незнаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Биология
Назовите способы размножение водорослей : 1 у одноклеточных - делением клеток, у многоклеточных - частями растения ; 2 путем образования специальны...
Геометрия