Назовите способы размножение водорослей : 1 у одноклеточных - делением клеток, у многоклеточных - частями растения ; 2 путем образования специальных клеток со жгутиками ( зооспор) ; 3 путем слияния двух половых клеток - гамет

Биология

Назовите способы размножение водорослей : 1 у одноклеточных - делением клеток, у многоклеточных - частями растения ; 2 путем образования специальных клеток со жгутиками ( зооспор) ; 3 путем слияния двух половых клеток - гамет

Автор: Гость