Назовите способы размножение водорослей : 1 у одноклеточных - делением клеток, у многоклеточных - частями растения ; 2 путем образования специальных клеток со жгутиками ( зооспор) ; 3 путем слияния двух половых клеток - гамет
Биология
Назовите способы размножение водорослей : 1 у одноклеточных - делением клеток, у многоклеточных - частями растения ; 2 путем образования специальных клеток со жгутиками ( зооспор) ; 3 путем слияния двух половых клеток - гамет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) путём слияния двух половых клеток - гамет !!!
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