Напишите,пожалуйста,теорему о биссектрисах односторонних углов.
Геометрия
Напишите,пожалуйста,теорему о биссектрисах односторонних углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектрисы односторонних углов параллелограмма и трапеции пересекаются под прямым углом.
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