Напишите,пожалуйста,теорему о биссектрисах односторонних углов.

Геометрия
Напишите,пожалуйста,теорему о биссектрисах односторонних углов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектрисы односторонних углов параллелограмма и трапеции пересекаются под прямым углом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ КАК ПЕРЕВЕСТИ? Help protect endangered species Certain species of animals have become extinct and many more are now endangered. We all...
Ответить
Физика
При каком минимальном значении скорости свинцовая пуля при ударе о стенку может полностью расплавиться? Начальная температура пули 27°С, Температур...
Ответить
Математика
Очень срочно нужна помощь
Ответить
Математика
Вычислить интеграл под #5
Ответить
Английский язык
Перевидите Main Room Gus: Hi, guys! I'm in an internet cafe. It's raining heavily outside. I'm fed up with this weather. It's raining all the ...
Ответить