При каком минимальном значении скорости свинцовая пуля при ударе о стенку может полностью расплавиться? Начальная температура пули 27°С, Температура плавления свинца 327°С, удельная теплота плавления свинца 25 кДж/кг, удельная ...
Физика
При каком минимальном значении скорости свинцовая пуля при ударе о стенку может полностью расплавиться? Начальная температура пули 27°С, Температура плавления свинца 327°С, удельная теплота плавления свинца 25 кДж/кг, удельная теплоемкость 130 Дж/(кг К).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mv²/2= cmΔt + λm (кинетическая энергия пули идет на ее нагревание до температуры плавления и расплав). ⇒v²=2cΔt+2λ=2*0,130*(327-27)+2λ=78+50=128 кДж v≈11.3 м/с
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