При каком минимальном значении скорости свинцовая пуля при ударе о стенку может полностью расплавиться? Начальная температура пули 27°С, Температура плавления свинца 327°С, удельная теплота плавления свинца 25 кДж/кг, удельная ...

Физика

При каком минимальном значении скорости свинцовая пуля при ударе о стенку может полностью расплавиться? Начальная температура пули 27°С, Температура плавления свинца 327°С, удельная теплота плавления свинца 25 кДж/кг, удельная теплоемкость 130 Дж/(кг К).

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