В советском союзе в бюллетни для голосования обычного включалась одна кандидатура,т.е. имели место выбора без выбора .С конца 1980-х гг. выборы стали проводиться на альтернативной основе. В борьбу включались представителиразных...

Обществознание

В советском союзе в бюллетни для голосования обычного включалась одна кандидатура,т.е. имели место выбора без выбора .С конца 1980-х гг. выборы стали проводиться на альтернативной основе. В борьбу включались представителиразных партий и течений . Почему же в советское времят явка на избирательные участки была почти стопроцентной , а в демократических обществах явка бывает очень низкой ?

Автор: Гость