В советском союзе в бюллетни для голосования обычного включалась одна кандидатура,т.е. имели место выбора без выбора .С конца 1980-х гг. выборы стали проводиться на альтернативной основе. В борьбу включались представителиразных...
Обществознание
В советском союзе в бюллетни для голосования обычного включалась одна кандидатура,т.е. имели место выбора без выбора .С конца 1980-х гг. выборы стали проводиться на альтернативной основе. В борьбу включались представителиразных партий и течений . Почему же в советское времят явка на избирательные участки была почти стопроцентной , а в демократических обществах явка бывает очень низкой ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Явка была высокой, поскольку создавались иные политические стимулы по сравнению с демократической государственной организацией. Помимо этого были и иррациональные факторы. Процедура голосования воспринималась как праздник, а в пунктах голосования накрывались столы с едой, играла праздничная музыка.
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