(a+b):c |365 |?| 100| ? a:c+b:c |? | 207 |? |1250
Математика
(a+b):c |365 |?| 100| ? a:c+b:c |? | 207 |? |1250
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b):c=a:c+b:c Поэтому (a+b):c 365 207 100 1250 a:c+b:c 365 207 100 1250
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