В одном четырехугольнике проведи 1 отрезок так,чтобы получилось 3 четырехугольника.Проведи в другом четырехугольнике 2 отрезка так,чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехугольника.
Математика
В одном четырехугольнике проведи 1 отрезок так,чтобы получилось 3 четырехугольника.Проведи в другом четырехугольнике 2 отрезка так,чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно провести 2 отрезка из двух углов лежащих по одной стороне на протиположную сторону и получается 3 треугольника и 3 четырехугольника.
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