Как называлось течение, участники которого установили в ходе Французской революции XVIII века режим политической диктатуры? Выберите один ответ: жирондисты якобинцы гугеноты кордельеры

История

Как называлось течение, участники которого установили в ходе Французской революции XVIII века режим политической диктатуры? Выберите один ответ: жирондисты якобинцы гугеноты кордельеры

Автор: Гость