Как называлось течение, участники которого установили в ходе Французской революции XVIII века режим политической диктатуры? Выберите один ответ: жирондисты якобинцы гугеноты кордельеры
История
Как называлось течение, участники которого установили в ходе Французской революции XVIII века режим политической диктатуры? Выберите один ответ: жирондисты якобинцы гугеноты кордельеры
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Гость:
Течение называлось Якобинский клуб, а его участники - якобинцами
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