Упростите выражение: (в^2-1)(в^2+2)
Алгебра
Упростите выражение: (в^2-1)(в^2+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b²-1)(b²+2) b⁴+2b²-b²-2 b⁴-b ²-2
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