Даны вещества: CaCO3, H3PO4, NaOH, AgNO3, HCl(р-р), Ba(NO3)2. Используя воду и необходимые вещества т??лько из этого списка, получите в две стадии нитрат кальция. Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите...
Химия
Даны вещества: CaCO3, H3PO4, NaOH, AgNO3, HCl(р-р), Ba(NO3)2. Используя воду и необходимые вещества т??лько из этого списка, получите в две стадии нитрат кальция. Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите сокращенное ионное уравнение реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Электролиз раствора Ba(NO3)2: 2Ba(NO3)2 + 2H2O = (эл.т.) = 2Ba + O2 + 4HNO3 2) CaCO3 + HNO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O (несмотря на то, что карбонат кальция нерастворим, реакция пойдет, тк выделяется CO2)
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