Даны вещества: CaCO3, H3PO4, NaOH, AgNO3, HCl(р-р), Ba(NO3)2. Используя воду и необходимые вещества т??лько из этого списка, получите в две стадии нитрат кальция. Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите...

Химия

Даны вещества: CaCO3, H3PO4, NaOH, AgNO3, HCl(р-р), Ba(NO3)2. Используя воду и необходимые вещества т??лько из этого списка, получите в две стадии нитрат кальция. Опишите признаки проводимых реакций. Для второй реакции напишите сокращенное ионное уравнение реакции.

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