Вставьте не достоющие слова. Современная молодежь очень……. Она планирует многого добиться в жизни будучи……..и ……... При этом она рассчитывает на свои силы, т.к. в основном полагает, что материальное положение человека зависит...

Обществознание

Вставьте не достоющие слова. Современная молодежь очень……. Она планирует многого добиться в жизни будучи……..и ……... При этом она рассчитывает на свои силы, т.к. в основном полагает, что материальное положение человека зависит, прежде всего, от него самого, каждый должен сам достигнуть успеха. Современные юноши ……… и…………, а девушки ……… и……….. . У молодого поколения есть много проблем, но т.к. молодёжь 21 века …….. и ……… . ей удаётся с ними справиться.

Автор: Гость