Вставьте не достоющие слова. Современная молодежь очень……. Она планирует многого добиться в жизни будучи……..и ……... При этом она рассчитывает на свои силы, т.к. в основном полагает, что материальное положение человека зависит...
Обществознание
Вставьте не достоющие слова. Современная молодежь очень……. Она планирует многого добиться в жизни будучи……..и ……... При этом она рассчитывает на свои силы, т.к. в основном полагает, что материальное положение человека зависит, прежде всего, от него самого, каждый должен сам достигнуть успеха. Современные юноши ……… и…………, а девушки ……… и……….. . У молодого поколения есть много проблем, но т.к. молодёжь 21 века …….. и ……… . ей удаётся с ними справиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)продвинута(образована) 2)серьезной и любознательной 3)умны и сильны 4)красивы и милы 5)целеустремленная и волевая вот как то то т о к
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