Помогите с 19 номером!!!!!

Русский язык
Помогите с 19 номером!!!!!
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Прилагательные различаются падежами
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