Решите задачу. В магазине за 3 дня продали 460 килограмм овощей. При этом известно, ч??о за второй день было продано на 20 килограмм овощей больше, чем за первый, а за третий в 1,2 раз больше, чем во второй. Сколько вообще было...

Математика

Решите задачу. В магазине за 3 дня продали 460 килограмм овощей. При этом известно, ч??о за второй день было продано на 20 килограмм овощей больше, чем за первый, а за третий в 1,2 раз больше, чем во второй. Сколько вообще было продано за каждый день отдельно?

Автор: Гость