Решите задачу. В магазине за 3 дня продали 460 килограмм овощей. При этом известно, ч??о за второй день было продано на 20 килограмм овощей больше, чем за первый, а за третий в 1,2 раз больше, чем во второй. Сколько вообще было...
Математика
Решите задачу. В магазине за 3 дня продали 460 килограмм овощей. При этом известно, ч??о за второй день было продано на 20 килограмм овощей больше, чем за первый, а за третий в 1,2 раз больше, чем во второй. Сколько вообще было продано за каждый день отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1й день- х кг; тогда 2й-(х+20)кг; 3й-1.2(х+20); х+(х+20)+1.2(х+20)=460; х+х+20+1.2х+24=460 3.2х+44=460; 3.2х=416; х=416÷3.2; х=130; 1й день-продали 130 кг; 2й день-продали (130+20)=150 кг; 3й день-продали (1.2×150)=180 кг. х=
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