Определите массу эфира, полученного при взаимодействии 18,4 грамм этилового спирта, c 40,2 граммами пропионовой кислотой, если выход эфира составляет 75%.
Химия
Определите массу эфира, полученного при взаимодействии 18,4 грамм этилового спирта, c 40,2 граммами пропионовой кислотой, если выход эфира составляет 75%.
Ответ(ы) на вопрос:
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CH3CH2COOH+C2H5OH--(H+)-->CH3CH2COOC2H5+H2O n=m\M M(C2H5OH)=46 г\моль n(C2H5OH)=18,4\46=0,4 моль M(CH3CH2COOH)=74 г\моль n(CH3CH2COOH)=40,2\74=0,543 моль n(C2H5OH)=n( CH3CH2COOC2H5)=0,4 моль m=n*M M(CH3CH2COOC2H5)=102 г\моль m теор(CH3CH2COOC2H5)=102*0,4=40,8 г m практ( CH3CH2COOC2H5 )=40,8*0,75=30,6 г
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