Запиши число, в котором 207 единиц первого класса и 18 единиц второго класса (это одн?? число)
Математика
Запиши число, в котором 207 единиц первого класса и 18 единиц второго класса (это одн?? число)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет число: 18207
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