составить и записать словарный диктант из 20 слов с чередующейся гласной в корне (КАС-КОС, ГАР-ГОР)
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составить и записать словарный диктант из 20 слов с чередующейся гласной в корне (КАС-КОС, ГАР-ГОР)
Ответ(ы) на вопрос:
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Касаться, коснуться, загар, подгореть, косание, коснуться, перегар, сгоревший, выгарки(исключеение), горелый, скосить, угар, гореть, прикоснуться, прикосновение, нагар, гарь, сгорание, гора, горчинка.
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