составить и записать словарный диктант из 20 слов с чередующейся гласной в корне (КАС-КОС, ГАР-ГОР)

Русский язык

составить и записать словарный диктант из 20 слов с чередующейся гласной в корне (КАС-КОС, ГАР-ГОР)

Автор: Гость