Из перечисленных животных и растений составте пищевую цепь лесного... - белка -гадюка -гусеница -волк -чайка -ёж -жук -растения -филин -куница -улитка -лиса -мышь -орлан-белохвост
Биология
Из перечисленных животных и растений составте пищевую цепь лесного... - белка -гадюка -гусеница -волк -чайка -ёж -жук -растения -филин -куница -улитка -лиса -мышь -орлан-белохвост
Ответ(ы) на вопрос:
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Растение-гусеница-улитка-жук-мышь-ёж-чайка-гадюка-белка-филин-куница-лиса- орлан-белохвост-волк
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