Нашли 400 кг металла в первый день нашли 75 кг что составило 9/8 от третьего дня сколько нашли в третий день, дам 50 баллов
Математика
Нашли 400 кг металла в первый день нашли 75 кг что составило 9/8 от третьего дня сколько нашли в третий день, дам 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:9/8=75*8/9=200/3=66 2/3кг нашли в 3 день
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