Нашли 400 кг металла в первый день нашли 75 кг что составило 9/8 от третьего дня сколько нашли в третий день, дам 50 баллов

Математика

Нашли 400 кг металла в первый день нашли 75 кг что составило 9/8 от третьего дня сколько нашли в третий день, дам 50 баллов

Автор: Гость